Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten verglich in einem privaten Treffen in seiner Residenz in Florida die Regierung von Joe Biden mit der Geheimpolizei Nazi-Deutschlands (Gestapo).

Er zog diesen Vergleich mitten in seinen Aussagen zu den gegen ihn geführten Gerichtsverfahren und während er die Staatsanwälte dieser Fälle angriff, sagte er: „Diese Leute leiten einen Gestapo-Staat und das ist alles, was sie haben. Nur so gewinnen sie ihrer Meinung nach.“