Teheran (IRNA) - Der Islamische Widerstand im Irak gab am Sonntagmorgen in einer Erklärung bekannt, dass er den Hafen von Haifa in den besetzten Gebieten mit einer modernen Marschflugkörper angegriffen habe.

Der Islamische Widerstand im Irak gab am Freitagmorgen bekannt, dass Tel Aviv von zwei fortschrittlichen Al-Arghab-Marschflugkörpern angegriffen wurde. In den letzten 200 Tagen hat der Islamische Widerstand des Irak 243 Angriffe auf feindliche Stellungen durchgeführt, von denen 90 auf Stellungen von Amerikanern und ihren Verbündeten im Irak abzielten, 65 Angriffe auf Ziele in den besetzten Gebieten und 88 Angriffe auf feindliche Stellungen und Stützpunkte in Syrien.