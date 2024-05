Der Druck auf Israel hat die Möglichkeit eines Waffenstillstands in Gaza erhöht

Teheran (IRNA) - Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian sagte: „Wir befinden uns in einer Situation, in der die Möglichkeit eines Waffenstillstands in Gaza im Vergleich zur Vergangenheit gestiegen ist, und der Grund dafür sind die Konsultationen, Bemühungen und der Druck der öffentlichen Meinung auf regionaler und internationaler Ebene auf das israelische Regime.“

Während er seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, den palästinensischen Rechten Aufmerksamkeit zu schenken und Bedingungen zu schaffen, um den Krieg und den Völkermord in Gaza zu stoppen, erklärte er: „Die Bedingungen in Gaza sollten für die Entsendung humanitärer Hilfe und die Umsiedlung der Bewohner von Gaza in ihre Häuser und Gebiete angemessen geschaffen werden.“ „Beim heutigen Treffen wurde auf die Unterstützung des zionistischen Regimes für die Initiative Südafrikas und die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs hingewiesen, die Führer des zionistischen Regimes vor Gericht zu stellen“, fügte er hinzu. Mit Bezug auf die bilateralen Konsultationen am Rande des Treffens sagte der Außenminister unseres Landes: „Bei diesem Treffen standen die Weiterverfolgung der Treffen der Staats- und Regierungschefs und die Ergebnisse ihrer Vereinbarungen in den vergangenen Monaten auf der Tagesordnung, und wir diskutierten regionale Fragen mit einem Schwerpunkt auf der Gaza-Frage und der Notwendigkeit, den Krieg zu beenden.“