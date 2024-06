In Chabahar hat die erste Phase der Algenernte begonnen

Teheran (IRNA) - Die erste Phase der Ernte von Heilalgen an den felsigen Ufern der Ramin-Region in der Stadt Chabahar wurde in Zusammenarbeit mit der Fischereibehörde von Sistan und Belutschistan durchgeführt.

„Der Ernte dieser Art wurde Priorität eingeräumt, um ihre medizinischen Eigenschaften zu überprüfen, und diese Art essbarer und medizinischer Algen beginnt in der Region Chabahar im Monat Februar zu wachsen, wenn die Temperatur sinkt“, sagte der Beamte, der für die Einrichtung des Forschungszentrums für Meeresheilpflanzen verantwortlich ist. „Da sich die Wachstumszeit dieser Algen an der Küste von Chabahar dem Ende näherte, wurde beschlossen, diese Algenart wegen ihrer biologischen und antibakteriellen Eigenschaften zu ernten und zu konservieren“, fuhr er fort.