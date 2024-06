Eine weitere Beleidigung des Heiligen Korans in Schweden

Teheran (IRNA) – Eine extremistische und islamfeindliche Schwedin hat am Freitag in der schwedischen Stadt Malmö in einer abscheulichen Tat eine Kopie des Heiligen Korans in Brand gesteckt.

In sozialen Netzwerken veröffentlichte Bilder und Videos zeigen, dass neben dieser Frau, die ein Kreuz hält, ein Mann neben dieser Frau steht, der die Flagge des zionistischen Regimes auf seine Schulter geworfen hat.