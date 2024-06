Teheran (IRNA) - Hossein Amir Abdollahian, der Außenminister unseres Landes, traf an der Spitze einer Delegation in Banjul, der Hauptstadt Gambias, ein, um am 15. Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit teilzunehmen.

Das Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit steht unter dem Motto „Förderung von Einheit und Solidarität durch Dialog über nachhaltige Entwicklung“. Bei diesem Treffen werden verschiedene Themen und Herausforderungen der islamischen Welt, insbesondere die Palästinafrage und die aktuelle Situation im Gazastreifen, diskutiert.