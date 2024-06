Teheran (IRNA) - Die Einrichtung einer Ausstellung von Waffen und militärischer Ausrüstung, die während der russischen Sondermilitäroperation in der Ukraine in die Hände des russischen Militärs fielen, wurde am ersten Tag der Ausstellung von einer beträchtlichen Anzahl Moskauer Bürger begrüßt.

Nach der Eröffnung dieser Ausstellung am Mittwoch besichtigte eine Gruppe Moskauer Bürger diese Ausrüstung und machte Erinnerungsfotos mit ihnen. Diese Ausstellung zeigt die beschlagnahmten Waffen der Ukraine und von 11 Ländern, die Kiew in der militärischen Konfrontation mit Russland unterstützen. Diese Kriegsausrüstung wird in den USA, England, Deutschland, Frankreich, der Türkei, Schweden, der Tschechischen Republik, Südafrika, Finnland, Australien, Österreich und der Ukraine hergestellt. In dieser Ausstellung werden 31 Militärfahrzeuge, die bei speziellen Militäroperationen in die Hände russischer Streitkräfte fielen, der Öffentlichkeit präsentiert. Darüber hinaus werden in dieser Ausstellung auch Panzerabwehr- und Kleinwaffen sowie Drohnen gezeigt.