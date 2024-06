Kolumbien kündigt den vollständigen Abbruch der Beziehungen zum zionistischen Regime an

Am Mittwoch sagte der Präsident Kolumbiens in seiner Rede anlässlich des Internationalen Arbeitertags, dass die diplomatischen Beziehungen des Landes zum zionistischen Regime aufgrund der Verbrechen dieses Regimes in Gaza ab morgen vollständig abgebrochen werden.

„Morgen werden wir die diplomatischen Beziehungen mit (dem) israelischen (Regime) vollständig abbrechen, weil dieses Regime und sein Premierminister Benjamin Netanjahu in Gaza einen Völkermord begangen haben“, fügte er hinzu.

Der kolumbianische Präsident hatte zuvor dem zionistischen Regime mit einem Abbruch der Beziehungen gedroht und erklärt: „Wenn wir die Beziehungen zu Israel abbrechen müssen, werden wir das tun.“