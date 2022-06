Der pakistanische Außenminister trifft in Teheran ein

Er wird mit dem iranischen Präsidenten Seyyed Ebrahim Raisi und seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdollahian und anderen hochrangigen iranischen Beamten zusammentreffen.

Bilawal Bhutto Zardari verlässt Teheran am Mittwoch in Richtung der nordöstlichen iranischen Stadt Mashhad.

Dies ist der erste Besuch des neuen pakistanischen Außenministers in Teheran.

Auch der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeid Khatibzade, berichtete am Montag über den Besuch des pakistanischen Außenministers in Teheran am Dienstag.

Die Außenminister der beiden Länder trafen sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz. Dies war das erste Treffen von Amir Abdollahian mit Pakistans neuem Außenminister.