Der Anteil des Meeres an der Wirtschaft des Iran verdoppelt sich

„Diese Erhöhung wird erreicht, um die Ziele der Islamischen Republik an der Nord- und Südküste des Landes zu erreichen, um das Bevölkerungs- und Industriewachstum an den Küsten des Landes voranzutreiben“, erklärte Hassan Beik Mohammadlou am Dienstag am Rande der 12. Internationalen Ausstellung für Marine und maritime Industrie.

„Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einer multilateralen Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen“, betonte er.

„Um das Ziel zu erreichen, benötigen wir neben der gemeinsamen Zusammenarbeit der Organisationen die Präsenz in- und ausländischer Investoren an den Küsten des Landes, insbesondere am Persischen Golf und am Omanischen Meer“, fügte er hinzu.

„Wir lösen derzeit die rechtlichen Fragen dieses Vertrages, damit er zu einem unbefristeten Vertrag werden kann. Die iranische Hafen- und Schifffahrtsorganisation begrüßt in dieser Hinsicht die Anwesenheit aller inländischen und ausländischen Investoren, um die Ziele der Islamischen Republik voranzubringen“, schloss er.