Der Sekretär des Hohen Rates für Menschenrechte Irans kritisiert die rechtswidrige Inhaftierung und den Prozess von Assadollah Asadi

Teheran (IRNA) - In einem Brief an den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte kritisierte Kazem Gharibabadi, der stellvertretende Stabschef für internationale Angelegenheiten der Justiz und Sekretär des Hauptquartiers für Menschenrechte der Islamischen Republik Iran, die rechtswidrige Inhaftierung und den Prozess gegen Assadollah Assadi.

Assadollah Asadi, einer der diplomatischen Agenten der Islamischen Republik Iran, wurde im Juli 2018 im deutschen Bundesland Bayern festgenommen, als er trotz politischer Immunität an seinen Wohnsitz in Wien zurückkehrte. Ein belgisches Gericht hat den iranischen Diplomaten Assadollah Assadi wegen eines gegen eine iranische Terrorgruppe in Paris zu zwanzig Jahren Haft verurteilt. Nackter Körper zur wöchentlichen Inspektion, Mangel an sanitären Einrichtungen (einschließlich Toiletten), Vollständiger Verschluss um den Körper, Verwendung von Augenbinden, Aufenthalt in einer kleinen Einzelzelle ohne Heizgeräte und unzureichendes Licht und Mangel an Nahrung sind die Beispiele für unmenschliches, erniedrigendes und grausames Verhalten. Unter der erforderlichen Aufsicht dürfen die Inhaftierten in regelmäßigen Abständen mit Familie und Freunden kommunizieren. Beamte des Gefängnisses von Herrn Assadi in Belgien haben ihm den Zugang zu seinen Kindern, Brüdern, Schwestern und anderen Verwandten verweigert. Der Prozess gegen Assadollah Asadi vor dem belgischen Gericht in Antwerpen kann keinesfalls als fair bezeichnet werden, denn ein fairer Prozess muss dem Gesetz entsprechen. Die Verfolgung eines Diplomaten mit Immunität verstößt gegen das Völkerrecht. Die Entscheidung des belgischen Gerichts verstößt gegen Artikel 14 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte von 1966 und Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). „Wir fordern den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um diese Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen und weitere Verletzungen zu verhindern“, erklärte Kazem Gharibabadi.