Grossi: Die meisten IAEA-Inspektionen wurden im Iran durchgeführt

Rafael Grossi betonte am Montag in einem Interview mit CNN, dass es immer noch eine Möglichkeit gebe, diese Probleme durch Diplomatie zu lösen.

Er äußerte die Hoffnung, bald in den Iran reisen und wieder Gespräche mit den zuständigen Behörden der Islamischen Republik Iran führen zu können.

Er sagte, es sei schwierig, eine Einigung mit dem Iran zu erreichen, ohne dass die IAEA Zugang zu ausreichenden Informationen über das iranische Nuklearprogramm habe.

Grossi machte diese Aussagen in einem Interview mit CNN, dessen Einzelheiten wie folgt lauten:

CNN: Ist die Entscheidung des Iran, die Überwachungskameras der IAEA zu deaktivieren, das Ende der zusätzlichen Überwachungsmaßnahmen, denen der Iran im Rahmen des Atomabkommens zugestimmt hat?

Grossi: An sich nein, aber sehr nah dran.

CNN: In welcher Phase befindet sich der Iran jetzt und was sind seine Pläne?

Grossi: Wir haben viele Instrumente, um die Aktivitäten des Iran in verschiedenen Bereichen im Zusammenhang mit dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) zu überprüfen. Wenn der Iran irgendwann anfängt, diese Zugriffe einzuschränken, wenn es zu einer Wiederbelebung des JCPOA kommen soll, müssen die Parteien eine Grundlage haben, das heißt, den Betrag, der erforderlich ist, um zu wissen, was der Iran hat oder nicht hat, damit wir es bestätigen können.

Wenn dieses Stadium nicht erreicht wird, ist es technisch unmöglich, eine Einigung zu erzielen. Möglicherweise haben Sie einen Deal auf der Grundlage von Unwissenheit (mangelnder Zugang zu Informationen), von dem ich nicht glaube, dass er zustande kommen wird. Deshalb sagen wir, dass dies ein sehr ernstes Problem ist und dass es sicherlich Konsequenzen haben wird.

CNN: Wenn die IAEA die Kontinuität der Informationen über das iranische Nuklearprogramm nicht garantieren kann, kann sie dann den Inspektions- und Überwachungsprozess der IAEO abschließen?

Grossi: Wir können nicht auf Basis von Audioinformationen arbeiten. Ich glaube nicht, dass man auf wackeligen Fundamenten ein gutes Geschäft machen kann. Das ist also nicht machbar.

Aber hoffentlich gibt es dazu eine Chance. Auf einer Pressekonferenz mit dem Gouverneursrat habe ich gesagt, dass wir einen Dialog mit dem Iran führen sollten. Wir müssen dies sofort tun. Wir müssen die Situation in Ordnung bringen. Sie wissen, dass die Agentur dazu bereit ist, und es liegt an ihnen.

CNN: Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, all dies sei auf mangelndes Verständnis seitens der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zurückzuführen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums twitterte zuvor: Die Vereinigten Staaten und drei europäische Länder haben ihre kurzsichtigen Absichten jenseits der Glaubwürdigkeit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) gestellt, um eine auf Fehleinschätzungen und Fehlinformationen basierende Resolution gegen das Land mit dem transparentesten Nuklearprogramm der Welt voranzubringen.

Herr Grossi, können Sie klarstellen, dass der Iran ein Land mit dem transparentesten friedlichen Atomprogramm der Welt ist?

Grossi: Der Iran ist vielleicht das Land mit den meisten Inspektionen. Das ist wahr. Dies entspricht jedoch den Aktivitäten, die sie haben. Es ist auch eine Funktion im Rahmen des Nuklearabkommens und teilweise auch das Ergebnis der Vergangenheit. Wir haben jetzt keine Zeit, darauf einzugehen. Aber es ist eine Geschichte mit Höhen und Tiefen und Strecken, in denen sie ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Dies gehört der Vergangenheit an.

Wir wollen in die Zukunft blicken. Wir haben jetzt ein Problem. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass wir spezielle Informationen brauchen und sie [die Iraner] uns diese Informationen nicht geben.

Ich habe keine Meinung dazu, ob der Iran oder andere die Resolutionen kommentieren oder nicht. Es gibt ein bestimmtes Problem. Das Problem ist, dass der Iran einige der Fragen der IAEO nicht beantwortet hat. Das Problem ist, dass der Iran es jetzt einschränkt, anstatt seine Zusammenarbeit mit uns zu verstärken.

Wir sagen also, dass diese Situation in die falsche Richtung geht. Gleichzeitig würde ich sagen, dass, obwohl dies ein sehr schwerwiegender Schritt in die falsche Richtung ist, noch Zeit für Diplomatie bleibt. Es ist immer noch möglich, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und zu versuchen, das Vorhergehende wieder gut zu machen.

CNN: Sie haben kürzlich Israel [das besetzte Palästina] besucht. Glauben Sie, dass die Reise nach Israel die Situation in Bezug auf den Iran verschlechtert und die Berechnungen beeinflusst hat, die zu Teherans heutigem Vorgehen geführt haben?

Grossi: Ich mag diese Analysemethode nicht. Wenn ich mit Einzelpersonen verhandeln müsste, basierend auf Dritten und deren möglicher Reaktion auf meine Handlungen, wäre ich nicht in der Lage, die Rolle des CEO einer internationalen Organisation zu spielen. Natürlich finde ich die Ansichten und Meinungen ganz richtig. Es ist wichtig zu beachten, dass meine Arbeit mit jedem der Länder, einschließlich Iran, den gesetzlichen Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen entspricht.