Die Reaktion des Iran auf die antiiranische Resolution war entschlossen und verhältnismäßig

Saeid Khatibzadeh erklärte am Montag gegenüber Reportern auf einer wöchentlichen Pressekonferenz: „Das zionistische Regime hat keine Mühen gescheut, die Strukturen des Völkerrechts lächerlich zu machen und internationale Organisationen zu instrumentalisieren – all dies mit Unterstützung einiger Länder.“

„Es ist bedauerlich, dass der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde als Vertreter der Atomenergieorganisation diese Struktur einem solch illegalen Regime zur Verfügung gestellt und diese Struktur von seinen Agenten verspottet und in Frage gestellt hat“, fügte er hinzu.

„Diese Aktionen haben die Errungenschaften internationaler Organisationen diskreditiert, und die Botschaft dieser Reise ist so klar wie jede andere diplomatische Aktion. Grossi war zur falschen Zeit am falschen Ort, traf die falschen Leute und versetzte der IAEA einen schweren Schlag. Das zionistische Regime hat keinen Nichtverbreitungsvertrag akzeptiert“, sagte Khatibzadeh.

"Wir konnten die politischen und nicht-technischen Maßnahmen der Agentur nicht unbeantwortet lassen, also haben wir unsere Maßnahmen ergriffen, und die Maßnahmen waren entschlossen und verhältnismäßig“, fuhr er fort.

Der Sprecher des Außenministeriums verwies auch auf den Besuch des venezolanischen Präsidenten Maduro und stellte fest: „Morgen wird der pakistanische Außenminister in Teheran eintreffen. Der Präsident von Turkmenistan kommt in den Iran. Der Sprecher des armenischen Parlaments reist diese Woche in den Iran. Die Reisen von Amir Abdollahian werden nächste Woche verfolgt.“