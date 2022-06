UNCTAD: Ausländische Direktinvestitionen im Iran im Jahr 2021 um 6% gestiegen

Diese Konferenz untersucht jedes Jahr in den Berichten „Auslandsinvestitionen in der Welt“ die Entwicklung ausländischer Investitionen in verschiedenen Ländern.

Dem Bericht zufolge hat die Höhe der ausländischen Direktinvestitionen im Iran im Jahr 2021 1.425.000.000 Dollar erreicht.

Die Höhe der ausländischen Direktinvestitionen im Iran im Jahr 2020 entsprach 1.342.000.000 Dollar. Die Höhe der ausländischen Investitionen im Iran im Jahr 2021 ist auch um 6,18 Prozent gestiegen.

Ausländische Investitionen im Iran waren in den Jahren 2020, 2019 und 2018 um 11%, 36,4% und 30% zurückgegangen.