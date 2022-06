„Wir versuchen, gemeinsame kulturelle Projekte in Täbriz umzusetzen“, sagte Wolf Dietrich Heim am Sonntagabend bei einem Treffen mit dem Bürgermeister und Mitgliedern des Islamischen Rates von Täbris.

„Österreich und der Iran teilen nicht nur eine gemeinsame Geschichte und Vergangenheit, sondern teilen auch eine gemeinsame Zukunft“, fügte er hinzu.

„Österreich ist seit mehr als 60 Jahren im Bereich Kultur und Musik im Iran aktiv, der Österreichische Kulturbund war in den letzten Jahren in verschiedenen Provinzen aktiv und es wird versucht, gemeinsame Kulturprojekte in Täbriz umzusetzen“, betonte er.

„Die zweihundertjährigen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, insbesondere die Unterzeichnung des Kooperationsabkommens in den letzten 150 Jahren, führten zur Eröffnung des ersten österreichischen Konsulats in Täbriz, und die Beziehungen zwischen diesem Land und dem Iran wurden besser und einfacher“, stellte er fest.

Der Bürgermeister von Täbris Yaghoub Hoshyar drückte die Hoffnung auf mehr Beziehungen zu Österreich und das Interesse an der Anwesenheit ausländischer Investoren bei der Umsetzung großer Entwicklungsprojekte in Täbriz aus.

„In Anbetracht der Kapazitäten von Tabriz in verschiedenen Bereichen können diese Kapazitäten mit dem Vorhandensein ausländischer Investitionen bestmöglich für die Entwicklung der Stadt genutzt werden“, bekräftigte er.