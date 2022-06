Präsident Raisi trifft sich mit der Familie des Märtyrers Sayad Khodaei

„Die Tatsache, dass die Feinde der Islamischen Republik, anstatt sich auf dem Schlachtfeld zu konfrontieren, solch Attentate begehen, ist ein Zeichen ihrer Verzweiflung und des Sieges und der Macht der Islamischen Republik Iran“, sagte Seyyed Ebrahim Raisi.

In der Stadt Teheran ist am 22. Mai 2022 ein Mitglied der Revolutionsgarden vor seinem Haus erschossen worden. Oberst Sayad Khodaei ist bei einem bewaffneten Angriff von zwei Motorradfahrern auf einer Straße in der iranischen Hauptstadt getötet worden.

Der Sprecher der iranischen Justiz versicherte, dass die Täter des Attentats auf das Mitglied des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), Sayad Khodaei, hart bestraft werden.