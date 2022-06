Die Lieferung eines im Iran hergestellten Tankers beweist die Effizienz der Widerstandswirtschaft

„Es ist ein Beispiel für die hohen Kapazitäten und Fähigkeiten unseres Landes, technische und ingenieurtechnische Dienstleistungen in die Welt zu exportieren und die Effizienz des Modells der Widerstandsökonomie zu beweisen“, erklärte er bei einer Zeremonie am Sonntag in Anwesenheit seines venezolanischen Amtskollegen.

„Teheran und Caracas werden als zwei sich ergänzende und unterstützende Volkswirtschaften in der Lage sein, sich auf das Wohlergehen und die Entwicklung ihrer Nationen zuzubewegen. Diese Art der gemeinsamen Zusammenarbeit ist ein gutes Modell für alle Entwicklungsländer, um zu sehen, dass durch Zusammenarbeit und Interaktion Großes erreicht werden kann“, fügte er hinzu.

„Zwei weitere Tanker sind im Bau, die hoffentlich bald nach Venezuela geliefert werden können“, betonte er.

Der venezolanische Präsident lobte auch den Bau des Tankers und sagte: „Der Bau des Tankers für die staatliche venezolanische Ölgesellschaft war ein Plan, die Ölindustrie unseres Landes zu stärken, um sie angesichts aller ausländischen Aggressionen autark zu machen.“

„Der Bau dieses modernen und starken Schiffes zeigt die hohe Leistungsfähigkeit und industrielle Kapazität der Islamischen Republik Iran“, fuhr er fort.

Dieser Öltanker ist das zweite Schiff, das Venezuela in den letzten Jahren in den Iran bestellt hat. Gemäß der Vereinbarung wird der Iran nach dem Bau zwei weitere Tanker nach Venezuela liefern.