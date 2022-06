Der einzige Weg zum Siegbesteht darin, dem Druck der USA zu widerstehen

Der Oberste Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, betonte heute Abend (Samstag) während des Treffens mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und seiner begleitenden Delegation die Widerstandsfähigkeit des Iran und Venezuelas angesichts des starken Drucks und des kombinierten Krieges der USA und betonte: 'Der einzige Weg, mit diesem Druck umzugehen, ist Widerstand zu leisten.'

Der Führer der Islamischen Revolution lobte den Sieg der venezolanischen Regierung und des venezolanischen Volkes im erbitterten Kampf gegen die Vereinigten Staaten und den umfassenden Krieg, der gegen Venezuela geführt wurde.

An Maduro gerichtet sagte er: 'Der Widerstand Ihrer Exzellenz und der Menschen in Venezuela ist sehr wertvoll, weil er die Würde und Würdigkeit einer Nation und eines Landes und seiner Führer stärkt. Heute ist die Sicht der USA auf Venezuela anders als in der Vergangenheit.'

In Bezug auf den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt und die Initiativen der Islamischen Republik Iran in den letzten Jahren fügte Ayatollah Khamenei hinzu: 'Diese großen Schritte wurden in einer Situation unternommen, in der die schwersten und beispiellosesten Sanktionen und Druck gegen die iranische Nation verhängt wurden, so dass die Amerikaner es 'Maximaldruck' nannten.'

Der Revolutionsführer wies darauf hin: 'Aus dem Widerstand und dem Erfolg der beiden Nationen Iran und Venezuela lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass der einzige Weg, Druck zu heilen, darin besteht, Widerstand zu leisten.'

Er begrüßte die Unterzeichnung des 20-jährigen Kooperationsdokuments zwischen dem Iran und Venezuela und betonte: 'Langfristige Zusammenarbeit erfordert das Streben nach Vereinbarungen und deren Erfüllung.'

'Ihre jüngsten Haltungen gegen das zionistische Regime waren sehr korrekt und mutig.', sagte der Oberste Führer der Revolution und lobte damit Maduros antizionistische Haltung.

Der venezolanische Präsident dankte seinerseits dem Iran für seine Unterstützung im harten Kampf der venezolanischen Nation mit den Vereinigten Staaten und sagte: 'Sie halfen uns, aus der Situation herauszukommen, als die venezolanische Situation sehr schwierig war und kein Land half.'

Er fügte hinzu: 'Wie Sie sagten, haben die Amerikaner einen allmählichen und mehrdimensionalen Krieg gegen unser Land begonnen, aber wir konnten die Chancen, die die Sanktionen boten, mit Widerstand nutzen.'

Der venezolanische Präsident betonte auch, dass sein Land die Palästina-Frage als eine heilige menschliche Angelegenheit betrachte, und sagte: 'Aufgrund dieser Überzeugung plant das zionistische Regime durch den Mossad ständig Verschwörungen gegen Venezuela.'