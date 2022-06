Iranische handgewebte Teppiche sind das Produkt einer Gesellschaft, die aufgrund ihrer Zivilisation und geografischen Ausdehnung ihre großen und strukturellen Veränderungen verschiedenen Formen des gesellschaftlichen Lebens verdankt und einzigartige Merkmale aufweist, die sie als reine iranische Volkskunst auszeichnen.

Aber wo befindet sich der älteste iranische Teppich?

„Pazyryk“ heißt der älteste iranische Teppich, der schätzungsweise vor etwa 2500 Jahren gewebt wurde. Pazyryk ist der Name eines Tals in Russland, in dem dieser Teppich entdeckt wurde, dessen Abmessungen 2 x 2 Quadratmeter betragen.

Der Teppich wurde 1949 vom russischen Archäologen Sergei Rodenko in einem der gefrorenen Gräber des Herrschers von Pazyryk in Südsibirien gefunden und befindet sich heute im Armitage-Museum in St. Petersburg, Russland.

Nachdem Rodenko die Struktur des Teppichs und seine Zeichnungen untersucht hatte, bemerkte er die große Ähnlichkeit der Motive dieses Teppichs mit den Reliefs von Persepolis.

Die Studie von Teppichexperten zeigt, dass dieses Werk modernen Teppichen in Bezug auf Qualität und Art der Textur und des Designs in nichts nachsteht, und es ist klar, dass dieser Teppich in zivilisierten Gesellschaften gewebt wurde.

Amir Valinejad hat einen Dokumentarfilm mit dem Titel 'Beautifully Woven Secrets' gedreht.