Raisi: Mit dem Iran kann man nicht die Sprache der Gewalt sprechen

Am Ende seiner Reise nach Chaharmahal und Bakhtiari am Donnerstagabend sagte Seyyed Ebrahim Raisi über die jüngste Aktion der drei europäischen Ländern und der Vereinigten Staaten: 'Die Grundlage dieser Arbeit wurde durch die Provokation des zionistischen Regimes geschaffen.'

Zur Verabschiedung der anti-iranischen Resolution im Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde fügte Raisi hinzu: 'Sie haben mit Ihrem politischen Einfluss mehrere Resolutionen in internationalen Foren verabschiedet, aber waren sie wirksam?'

An westliche Länder gerichtet, stellte er klar: 'Haben Sie gedacht, wir würden mit Sanktionen aufhören? Nein, wir werden nicht aufhören und das Land wird nicht aufhören und sich in verschiedenen Bereichen der Industrie, Landwirtschaft und des Tourismus entwickeln.'

Raisi fuhr fort: 'Der Feind will nicht, dass wir in der Region gewinnen, und beabsichtigt, uns mit Sanktionen und Drohungen aufzuhalten, aber jedes Mal haben wir einen großen Schritt in Richtung Unabhängigkeit und Autarkie des Landes gemacht und die Spitzenposition erreicht.'

Der iranische Präsident betonte, dass die Zukunft des Landes im Willenskrieg hell und glänzend sei, und fügte hinzu: 'Wir werden diesen Weg mit Willen und Entschlossenheit vorantreiben.'