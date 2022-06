Der 10. Juni ist der Welthandwerkstag

Die erste Weltkonferenz für Kunsthandwerk fand am 10. Juni 1964 in New York statt, nachdem die Industrieländer nach dem Zweiten Weltkrieg Kunsthandwerk mit einem künstlerischen und kulturellen Ansatz betrachtet hatten. An der Konferenz nahmen eine Reihe von Universitätsprofessoren, Künstlern und Handwerkern aus 40 Ländern der Welt teil.

Am Ende der Konferenz wurde die Einrichtung des „World Council of Handicrafts“ als UNESCO-bezogenes Gremium genehmigt. Zu den Zielen dieses Rates gehören die Förderung von Handwerkern und die Stärkung des Handwerks als wichtige Säule des Lebens der Nationen sowie der Aufbau von Solidarität unter Handwerkern auf der ganzen Welt.

Der Iran wurde 1968 Mitglied des Rates und begann seine Arbeit im Asien-Pazifik-Forum.

Im Jahr 2010 schlug der Iran einen dem Kunsthandwerk gewidmeten Tag vor, der vom World Handicrafts Council begrüßt wurde, und der 10. Juni, das Datum der Gründung des Rates, wurde zum Welthandwerkstag oder kurz WHD erklärt.

- Was ist Kunsthandwerk?

Die Arbeiten, bei denen alle Schritte ihrer Herstellung von Hand und Handwerkzeugen ausgeführt werden und die aus der Kultur und Kunst sowie dem Verständnis und Geschmack der Menschen jeder Region stammen, werden als Kunsthandwerk bezeichnet.

Beim Bau dieser Werke werden lokale Rohstoffe verwendet und jeder betrachtet es als ein Produkt, um die ethnischen und kulturellen Besonderheiten jeder Region vorzustellen. Der Austausch dieser Werke schafft eine Art kulturelle Verbindung zwischen verschiedenen Gesellschaften und verbessert die Beziehungen zwischen ihnen.

Durch die Bereitstellung eines geeigneten Umfelds für ihren Export kann es auch bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Tourismus von Ländern wirksam sein.

Das Kunsthandwerk jedes Landes wurde bis heute von Generation zu Generation weitergegeben und wird an zukünftige Generationen weitergegeben. Das Handwerk hat seine Wurzeln in der Geschichte und es ist nicht möglich, das genaue Datum seiner Entstehung zu bestimmen.

Kunsthandwerk ist ein Weg, um in die Welt der Stämme und Nationen einzutreten

Der Mensch hat nicht die Möglichkeit, alle Kulturen und Ethnien zu besuchen und kennenzulernen, aber der neugierige Geist und Verstand träumen davon, jeden Tag eine neue Kultur zu treffen und kennenzulernen. Kunsthandwerk und angewandte Kunst können als eine der attraktivsten Möglichkeiten angesehen werden, ethnische Gruppen kennenzulernen; Weil diese Werke aus den Tiefen der Kultur und des Glaubens stammen. Der kreative Künstler beginnt, sein Werk zu schaffen, um mit den vorhandenen Rohstoffen die lieblichen Farben, Dekorationen und Glaubensvorstellungen seiner Heimat darzustellen.

Iranisches Kunsthandwerk in der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes

Zusätzlich zu seinen einzigartigen historischen Sehenswürdigkeiten hat der Iran eine Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Der Iran hält auch den Weltrekord für Handwerksstädte. Die Zahl der Städte und Dörfer des iranischen Kunsthandwerks beträgt 14 und unser Land steht in dieser Hinsicht an erster Stelle der Welt.

Ein amerikanischer Historiker, sagt über das iranische Kunsthandwerk: „Das iranische Kunsthandwerk ist künstlerisch geschaffen, und jedes von ihnen vermittelt die Ideen, Geschmäcker, Lebensstile und Persönlichkeiten der Vorfahren des iranischen Volkes. Kunsthandwerk ist die klare Sprache der iranischen Geschichte, Zivilisation, Identität und Kunst.“

Unter den herausragenden iranischen Handwerken können wir Kelim, Teppich, Gabbeh, Ghalam-Zani, Holzschnitzen, Mina-Kari, Khatam-Kari, Malileh-Douzi, Lenj-Holzbootsba usw. erwähnen, aber iranische Teppiche gehören dazu ist weltberühmt.

Iranischer Teppich

Die Perserteppiche sind seit langem berühmt und werden verwendet. Der griechische Historiker Xenophon schreibt im Buch Cyrus zwischen 430 und 345 v. Chr.: „Iraner breiten Teppiche unter ihrem Bett aus, um ihr Bett weich zu machen.“

Das chinesische Jahrbuch in der Sassanidenzeit erwähnt iranische Wollteppiche als Importware nach China. Der iranische Teppich spielt als eines der prominentesten und wichtigsten Kunsthandwerke eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung des Exports und des Tourismus.

Der Exportwettbewerbsfähigkeitsindex von handgewebten Isfahan-Seidenteppichen beträgt 0,88. Dies zeigt, dass der handgewebte Teppich der Provinz Isfahan in der aktuellen Situation auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig ist.

Iranische Teppiche haben viele Fans in den Vereinigten Staaten. Deutschland, die Vereinigten Arabischen Emirate usw. sind weitere Exportziele des Iran. Außerdem haben in den letzten Jahren viele Länder, die an iranischer Kunst interessiert sind, verschiedene Ausstellungen veranstaltet, um iranische Teppiche willkommen zu heißen.

Ende letzten Monats fand in Sao Paulo, Brasilien, eine Ausstellung iranischer handgewebter Kelims und Teppiche statt, die von iranischen Kunstliebhabern und brasilianischen Künstlern herzlich willkommen geheißen wurde.

Der iranische Botschafter in Brasilien Hossein Gharibi stellte fest, dass iranische handgewebte Teppiche ein globales Phänomen sind und über die geografischen und zivilisatorischen Grenzen des Iran hinausgehen, die einen besonderen Platz in der Welt einnehmen.

Iranische Händler für handgewebte Teppiche begannen vor Jahrzehnten mit dem Teppichhandel im größten Land Südamerikas, und jetzt sind iranische handgewebte Teppiche dem brasilianischen Volk bekannt.

Der iranische Teppich ist eine der Top-Ideen für die Dekoration von Empfangshallen, die die Feinheit der iranischen Kultur in den Köpfen und im Leben der Menschen auf der ganzen Welt erweitert.