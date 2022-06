Teheran (IRNA) - Der Präsident der Bolivarianischen Republik Venezuela, Nicolás Maduro, wird am kommenden Samstag (11. Juni 2022) an der Spitze einer hochrangigen politisch-wirtschaftlichen Delegation in den Iran reisen.

Die zweitägige Reise des venezolanischen Präsidenten erfolgt auf offizielle Einladung seines iranischen Amtskollegen Seyyed Ebrahim Raisi. Die offizielle Begrüßungszeremonie findet im historischen Komplex von Saadabad nördlich von Teheran statt. Auf dem Reiseprogramm von Präsident Maduro stehen ein Treffen mit seinem persischen Amtskollegen sowie die Abhaltung eines gemeinsamen Treffens hochrangiger Delegationen beider Republiken.