Levan Dzhagaryan antwortete auf eine Frage zum Entwurf westlicher Länder, eine Resolution gegen den Iran im Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde vorzulegen: „Russland verteidigt die Islamische Republik Iran und war immer an der Seite des Iran und will, dass der Iran eine Einigung erzielt.“

„Wir haben erklärt, dass wir den Iran in der Nuklearfrage unterstützen werden. Einige behaupten leider, dass Russland Probleme in den Verhandlungen schaffen will, während wir sogar das Abkommen des Iran mit den Vereinigten Staaten unterstützen“, fügte er hinzu.

„Russland unterstützte auch das Abkommen des Iran mit anderen Ländern im Jahr 2015 und hat sich nie gegen ein Abkommen zwischen dem Iran und anderen Ländern ausgesprochen“, betonte er.

Drei europäische Mitgliedsstaaten des JCPOA (Großbritannien, Deutschland und Frankreich) und die Vereinigten Staaten beabsichtigen, der IAEO als Ergebnis der jüngsten Konsultationen mit israelischen Beamten einen Resolutionsentwurf gegen den Iran vorzulegen.

Das Dokument wiederholt einige unbegründete Behauptungen und fordert die Zusammenarbeit des Iran mit der Internationalen Atomenergiebehörde.

Die Islamische Republik Iran hält das Vorgehen des Westens für übereilt und unkonstruktiv, was den Ablauf der Wiener Gespräche erschweren und verkomplizieren werde.