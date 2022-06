Amir Abdollahian trifft sich mit dem Nationalen Sicherheitsberater Indiens

Dies ist das erste Treffen des Außenministers während seines zweitägigen Besuchs in Indien.

Bei der Ankunft in Neu-Delhi am Mittwochmorgen sagte unser Außenminister gegenüber Reportern: „Die Beziehungen zwischen Teheran und Neu-Delhi sind in sehr gutem Zustand, und beim Austausch von Delegationen zwischen den beiden Ländern, insbesondere in der neuen Regierung, erleben wir das Wachstum und die Entwicklung umfassender Beziehungen, auch im kulturellen Bereich.“

„In Teheran haben wir uns mit dem indischen Außenminister darauf geeinigt, einen Fahrplan für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu erstellen, und eine unserer Hauptagenden war es, diesen Fahrplan mit hochrangigen indischen Beamten und meinem Amtskollegen fertigzustellen“, fügte er hinzu.