„Seit wir in Indien angekommen sind, haben wir die Verurteilung der Beleidigung des Propheten des Islam miterlebt“

Am Mittwochmorgen sagte unser Außenminister bei seiner Ankunft in Neu-Delhi gegenüber Reportern: „Diese Reise nach Indien findet in einer Situation statt, in der in diesem Land von einer Sprecherin eine Aktion durchgeführt und der Prophet des Islam (PBUH) beleidigt wurde.“

„Bei der Ankunft in Indien sagten indische Beamte, der Schritt sei von der indischen Regierung entschieden abgelehnt worden“, betonte er.

„Indien war immer auf dem Weg der Koexistenz und hat die ganze Zeit in Frieden und Ruhe gelebt, und Muslime können es nicht tolerieren, den Propheten des Islam in irgendeiner Weise zu beleidigen“, fügte er hinzu.

Er stellte fest, dass während seiner Reise nach Indien eine seiner Hauptaufgaben darin bestehe, die Roadmap mit hochrangigen indischen Beamten fertigzustellen.