Die Weltbank prognostiziert ein Wachstum der iranischen Wirtschaft um 3,7%

Teheran (IRNA) - Die Weltbank gab bekannt, dass die iranische Wirtschaft in diesem persischen Jahr um 3,7 Prozent wachsen werde, was höher sein wird als das weltweite durchschnittliche Wirtschaftswachstum in diesem Jahr.

Im neuen Bericht der Weltbank hat Global Economic Prospects (WB) seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 von 4,1%, die im Januar erwartet wurden, auf 2,9% gesenkt. Die Weltbank teilte mit , Russlands Einmarsch in die Ukraine habe zusammen mit den Folgen des Corona-Ausbruchs das globale Wirtschaftswachstum gebremst. Die Weltwirtschaft konnte im Jahr 2021 durch die Reduzierung der Corona-Beschränkungen ein deutliches Wachstum von 5,7% erreichen. Auch das Weltwirtschaftswachstum wird in den Jahren 2023 und 2024 infolge des Ukrainekriegs, rückläufiger Investitionen und Handelsstörungen zurückgehen. Das Wirtschaftswachstum der Entwicklungsländer, das im vergangenen Jahr mit 6,6 Prozent angegeben wurde, wird in diesem Jahr auf 3,4 Prozent reduziert. Gleichzeitig liegt das Wirtschaftswachstum des Iran mit 3,7 Prozent unter den 4,1 Prozent, die für das Wirtschaftswachstum des Iran im Jahr 2021 geschätzt werden.