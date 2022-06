Iranische Studenten: Beenden Sie die Zusammenarbeit mit der IAEA

In der Erklärung dieser iranischen Studenten, bekannt als 'Studentische Gerechtigkeitsbewegung', heißt es bezüglich der Sitzung des Board of Governors und des Resolutionsentwurfs gegen den iranischen Nuklearfall: Heute diskutiert der Gouverneursrat über eine Resolution gegen das iranische Nuklearprogramm, aber der Iran hat in den letzten Jahren am stärksten mit dieser Organisation zusammengearbeitet und viel Zugang gewährt, insbesondere nach dem Nuklearabkommen.

Die Studentenorganisation betonte, dass diese vertrauensbildenden Maßnahmen nicht zu den gewünschten Ergebnissen führten und nicht dazu beitrugen, das iranische Atomprogramm zu entmystifizieren.

Der Erklärung zufolge weisen die Ereignisse und Berichte der IAEA sowie die Bekanntgabe der scharfen Positionen von Herrn Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, darauf hin, dass eine umfassende Zusammenarbeit und freiwillige Maßnahmen des Iran nicht dazu beitragen konnten, diesen Prozess zu korrigieren.

Sie betonte: Der Ansatz der IAEA hat sich nicht nur nicht geändert, sondern auch viel Schaden angerichtet, wie etwa das Durchsickern vertraulicher Informationen des Iran durch die Organisation und einige Sabotageakte ihrer Inspektoren in Zusammenarbeit mit dem zionistischen Regime.

Iranische Studenten betonten, dass die Agentur ein Spielzeug des globalen Zionismus und des Herrschaftssystems sei.

Sie betonten, dass die Sperrung des Zugangs der IAEA die am wenigsten dringende Reaktion des Iran sein könnte und zeigen, dass die entschlossene Reaktion des Iran keine Frage von Worten bleiben würde.