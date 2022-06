Teilnahme erstes iranischen Motorradfahrers an der Weltmeisterschaft

Die Enduro-Motorrad-Weltmeisterschaft wird in 9 Runden ausgetragen, aber Ghorbani nahm nicht an der ersten Runde teil, da es in Israel stattfand.

Dariush Ghorbani wird als Mitglied eines Teams an der Weltmeisterschaft teilnehmen, nachdem er sich einem Spezialtraining unter der Aufsicht von Graham Jarvis, dem Weltmeister im Bereich der ENDURO-Motor-Weltmeisterschaft unterzogen hat.

Nach der dritten Runde des serbischen Wettbewerbs wird er nach Indonesien reisen, um am HIU SALATE ENDURO-Wettbewerb in Jakarta teilzunehmen, danach muss er nach Österreich zurückkehren.