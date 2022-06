Der Iran äußert sich zu unbegründeten IAEA-Vorwürfen

In einer besonderen Mitteilung an IRNA schrieb Behrouz Kamalvandi, Sprecher der Atomenergieorganisation, über den Bericht des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde:

In seinem Bericht erwähnt Grossi kurz vier Standorte, zu denen die Agentur zumindest derzeit keine weiteren Fragen hat, und mit anderen Worten, dieser Standort wird nicht als Angelegenheit der verbleibenden Sicherheitsmaßnahmen betrachtet.

Aber im Fall der anderen drei Orte erklärte er, dass die Erklärungen unseres Landes technisch fehlerhaft und ungültig seien. Er stellte in seinem Bericht außerdem fest:

Der Iran hat der IAEA keine fundierten Erklärungen vorgelegt, die technisch relevant für die Feststellungen der Agentur an den betrachteten Standorten sind, und hat die IAEA nicht über die aktuellen Standorte von Kernmaterial oder mit Kernmaterial kontaminierter Ausrüstung informiert, die möglicherweise bewegt wurden.

Solange der Iran eine technisch gültige Erklärung für das Vorhandensein von Uranpartikeln menschlichen Ursprungs an diesen drei Orten liefert und die Agentur über den aktuellen Standorten von Nuklearmaterial oder kontaminierter Ausrüstung informiert, kann die Agentur die Genauigkeit und Vollständigkeit der Erklärungen des Iran nicht bestätigen.

Daher bleiben Sicherungsfragen im Zusammenhang mit diesen drei Standorten auf der Tagesordnung.

Damit die IAEO sicherstellen kann, dass das Nuklearprogramm des Iran ausschließlich friedlich verläuft, bleibt die IAEO bereit, mit dem Iran zusammenzuarbeiten, um all diese Probleme unverzüglich zu lösen.

:Kommentare zum Bericht des Generaldirektors der IAEA über das iranische Nuklearprogramm

Leider wurde der jüngste Bericht der Agentur ohne Berücksichtigung der konstruktiven Interaktion und der umfangreichen freiwilligen Zusammenarbeit unseres Landes mit der Agentur erstellt, um den Inspektoren der Agentur Zugang zu den genannten Orten zu gewähren, vorläufige und ergänzende Informationen bereitzustellen und gemeinsame technische und juristische Sitzungen abzuhalten.

Der wichtige Punkt ist, dass die IAEO diese Probleme auf der Grundlage der ungültigen und gefälschten Informationen verfolgt hat, die ihr vom zionistischen Regime zur Verfügung gestellt wurden.

Obwohl Iran nicht verpflichtet ist, auf Fragen zu antworten, die von der Agentur auf der Grundlage gefälschter oder ungültiger Dokumente gestellt werden, hat Iran der Agentur alle erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt und den erforderlichen Zugang gewährt.

Diese Kooperationsbereitschaft des Iran zeugt von seinem guten Willen zur Transparenz. Der Iran könnte den Zugang zu Einrichtungen und unterstützenden Informationen verweigern, wenn er nicht beabsichtigt, mit der IAEO zusammenzuarbeiten. Leider hat das Vertrauen der IAEA auf gefälschte Dokumente und deren Anerkennung als echt zu falschen und unfairen Bewertungen geführt.

Im Allgemeinen haben die Aussagen des Generaldirektors der IAEA zu den drei in seinem Sicherheitsbericht erwähnten Orten viel gemeinsam:

Erstens wurde dem Iran in einigen Fällen vorgeworfen, die Berichterstattung zu verweigern, den Zugang zu bestimmten Einrichtungen zu blockieren und manchmal zu schweigen, während der Iran gemäß vereinbarten Protokollen und IAEA-Standards nicht verpflichtet ist, Zugang zu nichtnuklearen Einrichtungen zu gewähren. Der Iran erlaubte der IAEO jedoch freiwillig, die Stätten zu besuchen und Proben zu nehmen.

Zweitens betont die Agentur ungültige Satellitenbilder, die nicht mit dem aktuellen Zustand der Standorte übereinstimmen. Es ist nicht ersichtlich, warum er statt professionell fälschbarer Bilder in der virtuellen Welt seine Zweifelswahnsinnigkeit nicht in einer Welt nutzt, in der er Finanzkosten und Logistik mobilisieren muss.

Drittens wird die Einführung von Berichten zwar von skeptischen Handlungen begleitet, zum Beispiel Worte wie: "Mögliche Speicherung; nicht angegeben; wahrscheinlich; wahrscheinliche Ergebnisse; vielleicht kann man sagen usw.", aber in analytischen Schlussfolgerungen - und nicht objektiv - - befiehlt der angesehene Generaldirektor der IAEA in überzeugenderem Ton "bezweifle nicht"!

Viertens erklärte Generaldirektor auf der Grundlage des zionistischen Berichts, dass der Iran nicht in der Lage sei, „technisch fundierte“ Antworten auf die Fragen der IAEA über die Entdeckung von Nuklearmaterialpartikeln an nicht deklarierten Orten zu geben! Anstatt die Unstimmigkeit von Satellitenbildern mit der aktuellen geografischen Lage als Grund zu nennen, die Botschaften der zionistischen Agenten anzuzweifeln, bezweifelt die IAEA die von iranischer Seite vorgebrachten Argumente über eine mögliche menschliche Sabotage an diesem Ort.

Der Generaldirektor der IAEO ignoriert die offensichtlichsten Gründe für eine solche Verschwörung und fordert den Iran auf, überzeugendere Gründe für diese Meinungsverschiedenheit zu liefern.

Fünftens: Der Iran und die IAEA haben sich im März letzten Jahres nach dem Besuch von Rafael Grossi in Teheran darauf geeinigt, die angeblichen Probleme auf der Grundlage eines bestimmten Fahrplans innerhalb einer bestimmten Frist zu lösen.

Die IAEA hat sich bereits verpflichtet, die vertraulichen Informationen der Mitgliedsstaaten zu schützen, und die Maßnahmen des IAEO-Generaldirektors sowie die darauf folgenden Spekulationen und die Schaffung einer antiiranischen Atmosphäre am Vorabend der Sitzung des Gouverneursrates widersprechen einer solchen Verpflichtung.

In einer Situation, in der rechtsfeindliche Berichte keinen Wert für eine Überprüfung haben und andererseits diese Feindseligkeit angesichts der Ermordung von Nuklearwissenschaftlern im Iran nicht geleugnet werden kann, stimmte Iran der Anwesenheit des Generaldirektors der IAEO zu, um seinen guten Glauben zu beweisen und auf Frieden und Einigung hinzuarbeiten.

Erwähnenswert ist, dass der Iran und die IAEA in Teheran zweimal am 26. August 2020 und am 5. März 2022 in Form einer gemeinsamen Erklärung vereinbart haben, die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen ihnen zu beschleunigen und zu stärken.

Die von der Agentur aufgeworfenen Fragen müssen legitim sein und im Rahmen ihrer Satzung, des Abkommens über umfassende Sicherheitsmaßnahmen und des Zusatzprotokolls (vor ihrer Aussetzung durch den Iran) erfolgen. Die Beantwortung der Fragen der Agentur und die Bereitstellung des Zugangs ist auch eine Funktion rechtlicher Erwägungen.

Tatsächlich entsprachen die Anträge der IAEO auf Zugang zu den Einrichtungen nicht Artikel 69 des Abkommens über umfassende Sicherheitsmaßnahmen und Artikel 4 (d) des Zusatzprotokolls, da der Iran keinen Bericht gemäß Artikel 69 des Abkommens über umfassende Sicherheitsmaßnahmen vorgelegt hatte und eine Erklärung des Zusatzprotokolls an die IAEO, damit diese den Iran um Klärung bitten kann.

Wie aus den Berichten des Generaldirektors der IAEO hervorgeht, verfügt der Iran im Vergleich zu anderen Teilen der Welt über das stärkste nukleare Verifikationssystem.

Ein solches Verhalten ist ein anschauliches Beispiel für die Widersprüche und Ungerechtigkeiten, die in der modernen Welt in Bezug auf den IAEO-Mitgliedstaat stattfinden. Es ist darauf hingewiesen, dass seit dem Abschluss des Nuklearabkommens von 2015 insgesamt 22% aller von der IAEO weltweit durchgeführten Inspektionen im Iran durchgeführt wurden.

Laut dem Jahresbericht der IAEA im Jahr 2021 wurden in den letzten drei Jahren im Iran die strengsten Überprüfungen durchgeführt. Auch achtzehn Quartalsberichte des Generaldirektors der Agentur weisen auf die konstruktive und umfassende Zusammenarbeit der Islamischen Republik Iran mit der Agentur hin. Die Zusammenarbeit des Iran bei der Bereitstellung des Zugangs zu IAEA-Inspektoren zeigt die Tiefe des Engagements der Islamischen Republik Iran für friedliche nukleare Aktivitäten.

Allerdings hat die IAEO immer wieder Vorwürfe gegen das völlig friedliche Nuklearprogramm des Iran erhoben, basierend auf den Behauptungen des zionistischen Regimes. Das Zitieren der Informationen des zionistischen Regimes durch die IAEA weist auf die ernsthafte Schwäche der IAEO bei der Durchführung unabhängiger Überprüfungen und die Gefahr hin, politischen Druck auf diese internationale Organisation auszuüben, um ihre illegalen Absichten voranzutreiben.

Die Agentur sollte nicht zu einem Instrument werden, um die Politik einiger Regierungen voranzutreiben, und die Vernachlässigung dieses Themas wird die Unparteilichkeit und Professionalität der Agentur und ihre Unabhängigkeit untergraben.

Im Allgemeinen kann die Art und Weise, wie Informationen aus verschiedenen Quellen über Länder gesammelt und der Agentur bereitgestellt werden, den Weg für die Ausbeutung einiger Dritter für politische Zwecke gegen die Zielländer ebnen.

Insbesondere gibt es keine Vorschriften zur Verhinderung von Missbrauch und falschen Angaben gegenüber der Agentur. Eine solche Situation könnte Inspektionen zum Scheitern bringen und die Überprüfungsmaßnahmen der Agentur auf Informationen aus anderen Quellen stützen.

Diesbezüglich erklärte der Vertreter der Russischen Föderation beim International Safeguard Symposium in seiner Erklärung:

„...{Agentur} soll kein Instrument für politischen Druck gegen einige Länder oder ein Instrument zur Belohnung ihrer politischen Loyalität werden. Nach diesem Ansatz sollten die Mitgliedstaaten nur der Auswahl der Informationen durch das Sekretariat vertrauen. Wir betonen, dass das Recht auf Nutzung aller verfügbaren Informationen im Zusammenhang mit Sicherheitsvorkehrungen nicht als Freibrief angesehen werden sollte, den die Mitgliedstaaten dem Sekretariat im Bereich der Informationsverarbeitung ausstellen.“

Vorhandene Fakten:

Die Islamische Republik Iran hat die friedlichen Nuklearprogramme entwickelt, um ihren nationalen Bedarf in Übereinstimmung mit den Regeln und Standards der Internationalen Atomenergiebehörde, einschließlich des NPT und des Comprehensive Safeguards Agreement, zu decken.

Es ist offensichtlich, dass die USA und ihnen nahestehende Regierungen, insbesondere das zionistische Regime, die Entwicklung des friedlichen Atomprogramms des Iran nicht wollen und immer viele künstliche Hindernisse in dieser Richtung geschaffen haben.

Gleichzeitig hat die Islamische Republik Iran alle Hindernisse überwunden, indem sie sich auf den allmächtigen Gott, die Unterstützung des Volkes, die Bemühungen von Beamten und Experten der Nuklearindustrie verlassen hat.

Jetzt können wir sagen, dass die Islamische Republik Iran dank des Blutes der Märtyrer der Nuklearindustrie einen besonderen Platz in der Welt belegt hat.

Es darf nicht vergessen werden, dass die unbegründeten Anschuldigungen der Feinde darauf abzielen, Druck auf unser Land auszuüben, um auf die Entwicklung der Atomindustrie zu verzichten, die die Quelle der Autorität des Landes ist.

Schlussfolgerungen:

Laut dem Obersten Führer der Islamischen Revolution, der eine Fatwa herausgegeben hat, die die Produktion, Reproduktion, Lagerung und den Einsatz von Massenvernichtungswaffen verbietet, hat die Islamische Republik Iran nichts zu verbergen und benötigt aus verschiedenen strategischen Gründen grundsätzlich keine Atomwaffen.

Die Islamische Republik Iran ist der Ansicht, dass die Ausübung von Druck außerhalb des Rahmens der Verpflichtungen, Pflichten der Länder und außerhalb der Befugnisse der IAEO die Vereinbarungen der Länder mit der IAEO beeinträchtigen wird.

Auf jeden Fall wird die Islamische Republik Iran solchem ​​Druck niemals nachgeben und fordert andere Länder auf, sich für die Stärkung der IAEO einzusetzen, um ihre Ziele der nuklearen Nichtverbreitung zu erreichen.

Internationale Organisationen, insbesondere die Internationale Atomenergiebehörde, müssen unter Einhaltung internationaler Regeln darauf achten, nicht durch Faktoren wie politischen Druck, Finanzierungsmethoden usw. von dem von den Mitgliedstaaten vorgegebenen Weg abzuweichen.

Abschließend ist zu betonen:

Die Agentur darf Informationen, die durch Spionageaktivitäten erlangt wurden, oder Aussagen, die aus unzuverlässigen Quellen stammen, nicht zitieren oder unterstützen.

Tatsächlich verstößt jede Anfrage oder Frage der IAEO auf der Grundlage angeblicher und gefälschter Dokumente gegen die Satzung und das Überprüfungssystem der Agentur und begründet daher keine Verpflichtung für die Islamische Republik Iran, auf solche Anfragen zu antworten.

Solche unbegründeten Zitate sollten und dürfen nicht als Entschuldigung oder Rechtsgrundlage für Druck auf Länder und Anschuldigungen verwendet werden. Gleichzeitig sollte die IAEO die destruktive Rolle des zionistischen Regimes bei der Zerstörung der Beziehungen zwischen dem Iran und der IAEA nicht ignorieren.