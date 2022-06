Der Nichtölhandel der 13. Regierung erreichte 84 Mrd. USD

In Bezug auf die Außenhandelsbilanz des Landes in der dreizehnten Regierung erklärte 'Seyyed Ruhollah Latifi': 'In diesen 9 Monaten hat der Nichtölhandel des Landes mit 126 Millionen und 877 Tausend Tonnen Waren 83 Milliarden und 971 Millionen Dollar erreicht, was im Vergleich zum gleichen Zeitraum in der zwölften Regierung um 8 % an Gewicht und 36 % an Wert zugenommen hat.'

'Von insgesamt 127 Millionen Tonnen exportierter Waren waren 94 Millionen und 315.000 Tonnen Waren im Wert von 39 Milliarden und 474 Millionen Dollar der Anteil der 9-Monats-Exporte in der dreizehnten Regierung, die um 3% nach Gewicht und 31% an Wert im Vergleich zum gleichen Zeitraum zunahmen.', fügte er hinzu.

In Bezug auf die Menge der Importe in der 13. Regierung sagte Latifi: 'Die Menge der Importe in den letzten 9 Monaten betrug 32 Millionen und 562.000 Tonnen Waren, von denen die meisten Grundgüter waren, die von den Menschen und Produktionsmitteln benötigt wurden.'

Ihm zufolge betrug der Wert dieser Menge importierter Waren 44 Milliarden und 497 Millionen Dollar, was mit einem Wachstum von 29 % an Gewicht und 41 % an Wert im Vergleich zum gleichen Zeitraum in der zwölften Regierung einherging.