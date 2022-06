Der niederländische Botschafter besucht das historische Wassermuseum in Yazd

Das historische Wassermuseum, das seit langem für die Öffentlichkeit zugänglich ist, um die traditionelle Kultur der Menschen in Yazd in Bezug auf Wasser und dessen Nutzung zu präsentieren, heißt in- und ausländische Touristen willkommen.

Das historische Haus Kolahdozha, das dem Wassermuseum gewidmet ist, wurde im Jahr 1888 erbaut.

Heute werden in diesem historischen Haus die Werkzeuge ausgestellt, mit denen früher im Aquädukt gearbeitet wurde.

„Qanat“ ist eine traditionelle Form der Frischwasserförderung, um Trink- und Nutzwasser aus höher gelegenen Regionen zu beziehen. Vor dem römischen Aquädukt hatten die Menschen im Persien ein eigenes hydraulisches System namens Qanat entwickelt. Es bestand aus einer Reihe vertikaler Brunnen, um Wasser in trockene Gebiete zu führen. Deren Geschichte geht auf 2.500 Jahre zurück. Es war einmal ein Trinkwasser für die Inselbewohner. Heute verwandelt es sich in eine erstaunliche unterirdische Stadt mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern.