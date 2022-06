Grossi: Wollen die Zusammenarbeit zwischen Iran und IAEA nicht einschränken

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) antwortete auf die Frage eines Reporters, dass sein jüngster Besuch in Israel am Vorabend der Sitzung des Gouverneursrates eine Botschaft hatte: 'Sicherlich hat diese Reise keine Botschaft getragen und ich werde alles Notwendige tun.'

Zu seinem Besuch im Iran vor einigen Monaten sagte er: 'Ich habe versucht, in meinem Bericht transparent zu sein, und es ist ziemlich klar, warum wir glauben, dass das, was uns gesagt wurde, technisch nicht gültig war und dass die gesuchten Informationen nicht bereitgestellt wurden.'

Grossi betonte die Notwendigkeit, die Verhandlungen zwischen dem Iran und der IAEA fortzusetzen, und sagte: 'Wir müssen (die Verhandlungen mit dem Iran) fortsetzen, bis diese Fragen geklärt sind. Es gibt keinen anderen Weg, ehrlich zu sein.'

Auf die Frage, ob eine Resolution gegen den Iran helfen könnte, die verbleibenden Probleme zwischen dem Iran und der IAEA zu lösen, sagte er: 'Wir müssen weiter mit dem Iran zusammenarbeiten, aber was wir von ihnen (dem Iran) erhalten haben, war nicht genug.'

Grossi behauptete, er habe den Zugang des Iran zu geheimen IAEO-Berichten nicht mit israelischen Beamten besprochen.

'Der Iran hat möglicherweise genug Material, um in wenigen Wochen oder Monaten eine Bombe zu bauen.', sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).

In Bezug auf den Grund für seine Reise nach Israel sagte er: 'Ich bin dorthin gegangen, um die Botschaft zu übermitteln, dass die Agentur ihre Arbeit machen kann, und wenn wir den Iran inspizieren dürfen, werden die Inspektionen gute Ergebnisse haben.'

Zuvor hatte Rafael Grossi in einem Gespräch mit Mitgliedern des IAEA-Gouverneursrats behauptet, dass der Iran keine Erklärungen abgegeben habe, die in Bezug auf die Ergebnisse der IAEA an drei nicht deklarierten Orten im Iran technisch gültig seien.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde Anschuldigungen gegen das friedliche Atomprogramm des Iran erhebt, trotz der umfassenden Zusammenarbeit des Iran und der umfassenden Inspektionen seines friedlichen Atomprogramms.