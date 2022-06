70 iranische Privatunternehmen sind in Katar tätig

Teheran (IRNA) - Der Leiter der Gemeinsamen Handelskammer des Iran und Katars kündigte die Aktivitäten von 70 iranischen Unternehmen des privaten Sektors in Katar an und sagte, dass Teheran ein besonderes Modell der staatlich-privaten Zusammenarbeit in Katar anbieten will.

Adnan Musapour sagte bei einem Treffen iranischer Geschäftsleute in Doha am ersten Tag des Besuchs der größten iranischen Handelsdelegation in Katar: 'Vor etwa fünf Jahren, als der Handel des Iran mit Katar etwa 30 bis 40 Millionen US-Dollar betrug, war es ein Traum, eine solche Gruppe iranischer Geschäftsleute in Katar zu sehen.' Er fuhr fort: 'Heute hat der 30-Millionen-Dollar-Handel 200 bis 500 Millionen Dollar erreicht, und wir werden Zeuge der Aktivitäten von 70 Privatunternehmen in Katar. Diese Unternehmen und ihre aktiven Händler sind sich bewusst, dass ein international agierender Unternehmer, Händler und Hersteller die Chance nutzen muss. Musapour betrachtete die Aktivitäten aller iranischen Geschäftsleute und Händler über die Grenzen des Iran hinaus, als die Stärkung der Marke des Landes und sagte: 'Heute erleben wir einen Handel von 100 Milliarden US-Dollar und Exporte von 40 bis 50 Milliarden US-Dollar als Ergebnis des Verhaltens von Händlern bei Vertragsabschlüssen, Verhandlungen, Teilnahme an Meetings und Geschäftskommunikation, dir zur Stärkung der Marke unseres Landes führt. „Khalifa bin Jassim Al Thani“, der Leiter der Industrie- und Handelskammer von Katar, bekundete das Interesse seines Landes an der Entwicklung des Handels mit dem Iran und sagte: 'Wir freuen uns, heute die Anwesenheit einer iranischen Handelsdelegation in Katar zu sehen, und wir sind gespannt den Handel mit dem Iran zu entwickeln.' Er fügte hinzu: 'Die Handelskammer von Katar ist voll und ganz darauf vorbereitet, den iranischen und katarischen Privatsektor bei der Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern zu unterstützen.' Gholam-Hossein Shafei, der Leiter der Iran-Kammer, erklärte bei dem Treffen ebenfalls: 'Katar ist ein Freund und Nachbar des Iran, und die Beziehungen zu diesem Land sind für den Iran sehr wichtig. Es gibt viel Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.' Seiner Meinung nach haben der Iran und Katar sehr gute politische Beziehungen zueinander und sie sollten versuchen, auch Handelsbeziehungen zu entwickeln. Die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen wird auch zur Stabilität der politischen Beziehungen führen, und der Iran ist in dieser Hinsicht sehr enthusiastisch.