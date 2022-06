Das Treffen des IAEO-Gouverneursrates beginnt im Schatten zunehmender zionistischer Aktivitäten

Das Treffen, an dem 35 Mitglieder des Rates teilnehmen, findet im Vienna International Centre statt und dauert bis Donnerstag. Laut IRNA ist der Leiter der Ständigen Vertretung des Iran bei internationalen Organisationen in Wien, Mohamadreza Ghaebi, bei diesem Treffen im Namen des persischen Landes anwesend.

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), Rafael Grossi, wird wie immer zu Beginn des Treffens über die Aktivitäten der Agentur sprechen. Gemäß dem angekündigten Zeitplan wird er um 13:00 Uhr europäischer Zeit (15:30 Uhr iranischer Zeit) an einer Pressekonferenz mit Medienvertretern teilnehmen.

Grossi hat in den letzten drei Jahren Behauptungen über das aufgestellt, was er nukleare Aktivitäten an unbekannten Orten im Iran nennt. Diese Anschuldigungen wurden zuerst vom damaligen Premierminister des zionistischen Regimes und später von den westlichen Medien und Verhandlungsführern erhoben.

Im vergangenen März, nach dem Besuch von Rafael Grossi in Teheran, einigten sich der Iran und die Agentur darauf, die angeblichen Probleme im Rahmen eines spezifischen Fahrplans innerhalb von maximal drei Monaten zu lösen. Als Ergebnis intensiver Konsultationen gaben die Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) und die IAEO eine gemeinsame Erklärung zur Beschleunigung und Stärkung der Zusammenarbeit und des Dialogs zwischen ihnen ab, um die Probleme zu lösen.

Aber Grossi veröffentlichte letzte Woche einen provokanten Bericht, in dem behauptet wurde, der Iran habe es versäumt, „technisch glaubwürdige“ Antworten auf die Fragen der Agentur über die Entdeckung von Nuklearmaterial an drei nicht deklarierten Orten zu geben.

Drei europäische Mitgliedsstaaten des JCPOA (Großbritannien, Deutschland und Frankreich) und die Vereinigten Staaten beabsichtigen, der IAEO als Ergebnis der jüngsten Konsultationen mit israelischen Beamten einen Resolutionsentwurf gegen den Iran vorzulegen.

Das Dokument wiederholt einige unbegründete Behauptungen und fordert die Zusammenarbeit des Iran mit der Internationalen Atomenergiebehörde.

Die Islamische Republik Iran hält das Vorgehen des Westens für übereilt und unkonstruktiv, was den Ablauf der Wiener Gespräche erschweren und verkomplizieren werde.

In einem Telefongespräch mit dem EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell am Freitag warnte der iranische Außenminister, dass jede politische Aktion in der IAEO mit einer verhältnismäßigen, effektiven und sofortigen Reaktion der Islamischen Republik Iran einhergehen würde.