„Wir beschäftigen uns mit dem Bösen, Diebstahl und Sanktionen“

Unter Bezugnahme auf die Worte des Obersten Führers der Revolution über die feindliche Atmosphäre in der Frage der Beschlagnahme griechischer Öltanker erklärte Mahmoud Abbaszadeh Meshkini am Sonntag: „Diebstahl ist ein Geheimnis und der Dieb gibt nie bekannt, was er getan hat.“

„Die Islamische Republik Iran begegnet Diebstahl und Bösem mit Autorität, und wenn sie gegen Diebstahl und Böses vorgeht, wird sie diese Aktion ankündigen”, fügte er hinzu.

„Die Politik der Islamischen Republik Iran ist transparent. Wir sind ein mächtiges Land und wir bekämpfen das Böse, Diebstahl und Sanktionen, und wir haben bewiesen, dass wir transparent sind, wenn wir etwas tun“, betonte Abbaszadeh Meshkini.

„Die Frage der Beschlagnahme von Öltankern liegt nicht außerhalb dieses Rahmens und dieser Regeln. Ich glaube, dass die Menschen auf der Welt daran gewöhnt sind, solchen Unwirklichkeiten des Westens zuzuhören“, fuhr er fort.

„Solche unwahren Aussagen haben keine Auswirkungen auf das Verhalten der Islamischen Republik Iran und veranlassen uns nicht, auf unser gesetzliches Recht zu verzichten“, stellte er fest.