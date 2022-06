Ein Toter und fünf Verletzte nach Schießerei auf „Große Party“ in Virginia

New York (IRNA) – Die Massenerschießungen, die in den USA nicht mehr auf eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort beschränkt sind, haben hierzulande in den letzten Tagen zugenommen. Bei einer Schießerei wurden auf einer Party in Chesterfield County, Virginia, am Freitagabend fünf Menschen verletzt und einer getötet.

Bei der Ankunft stellte die Polizei fest, dass sechs Personen erschossen wurden, darunter ein Mann auf der Straße, der starb, nachdem Beamte versucht hatten, ihm Nothilfe zu leisten. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Vorfall zwei weitere Personen verletzt, deren Verletzungen jedoch nicht durch die Schüsse verursacht wurden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Das American Arms Violence Archive berichtete am Freitag, dass bis zum 2. Juni 2022 mehr als 8.000 Menschen durch US-Waffengewalt getötet und mehr als 15.000 verletzt wurden. Laut Statistik wurden 8.085 Menschen getötet und 15.200 verletzt, von denen 152 Kinder getötet und 315 Kinder bei den Schießereien verletzt wurden. Laut Statistik wurden bei den Schießereien 539 Teenager getötet und 1.399 weitere verletzt. Die Daten zeigen, dass seit dem Massaker an Kindern in Texas jeden Tag Schießereien in den Vereinigten Staaten stattgefunden haben. Die tägliche Rate von Massenerschießungen in den Vereinigten Staaten hat mehr als 2,4 Vorfälle pro Tag erreicht.