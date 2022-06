Die Resolution des Gouverneursrates wirkt sich nicht positiv auf Beziehungen zwischen der IAEA und Iran aus

Mikhail Ulyanov bezeichnete den Entwurf einer westlichen Resolution gegen den Iran als „bedeutungslos“ und fügte hinzu: „Wenn westliche Länder eine Botschaft über die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit [zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde] aussenden wollen, kann dies mündlich erfolgen.“

Die nächste Sitzung des IAEO-Gouverneursrates beginnt am Montag in Wien. Drei europäische Mitgliedsstaaten des JCPOA (Großbritannien, Deutschland und Frankreich) und die Vereinigten Staaten beabsichtigen, der IAEO als Ergebnis der jüngsten Konsultationen mit israelischen Beamten einen Resolutionsentwurf gegen den Iran vorzulegen.

Das Dokument wiederholt einige unbegründete Behauptungen und fordert die Zusammenarbeit des Iran mit der Internationalen Atomenergiebehörde.

„Wenn die Internationale Atomenergiebehörde nächste Woche eine westliche Resolution zum Iran billigt, werden die Aussichten auf einen erfolgreichen Abschluss der Wiener Gespräche und die Wiederbelebung des JCPOA getrübt“, erklärte er zuvor.

„Wenn die EU eine Einigung erzielen will, muss sie mehr diplomatische Anstrengungen unternehmen (statt einer Resolution)“, fügte er hinzu.

Die Islamische Republik Iran hält das Vorgehen des Westens für übereilt und unkonstruktiv, was den Ablauf der Wiener Gespräche erschweren und verkomplizieren werde.

In einem Telefongespräch mit dem EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell am Freitag warnte der iranische Außenminister, dass jede politische Aktion in der IAEO mit einer verhältnismäßigen, effektiven und sofortigen Reaktion der Islamischen Republik Iran einhergehen würde.