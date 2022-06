Der Oberste Führer: Imam Khomeini ist der Geist der Islamischen Republik Iran

Teheran (IRNA) - Der Oberste Führer der Revolution sagte am Jahrestag des Todes von Imam Khomeini in einer Rede: „Heute neigen die Menschen vom ersten Tag der Revolution an zu Revolution und Religion, und wenn man es verstehen will, muss man sich die Beerdigung vom Generalmajor Ghasem Soleimani ansehen.“

Ayatollah Khamenei machte diese Bemerkungen in einer Rede, die diesen Samstag anlässlich des 33. Todestages von Imam Khomeini im Mausoleum in Teheran gehalten wurde. Die wichtigsten Punkte dieser Rede lauten wie folgt: Imam Khomeini ist nicht nur Imam von gestern, er ist zugleich von heute und morgen. Unsere junge Generation, die die nationale und revolutionäre Verantwortung der Revolution übernimmt, benötigt eine zuverlässige,umfassende,antreibende und umgestaltende Software, das sind Lehren von Imam Khomeini. Wenn der Feind heute versucht, die revolutionären Funktionäre zu vernichten, muss die schwere Pflicht der Dankbarkeit erfüllt werden. Imam Khomeini war der Führer der größten Revolution in der Geschichte der Revolutionen. Warum die größte? Weil in den berühmtesten Revolutionen, den von Frankreich und Sowjetunion, der Bevölkerung bald ihre Rolle entzogen wurde, diese vom Ziel abgewichen wurden und scheiterten. Die heutige junge und intelligente Generation braucht eine zuverlässige Software, nämlich die Sprache und das Verhalten des Imams, um die Zukunft des Landes zu regieren. Er betonte, dass viele Aspekte der Persönlichkeit dieses Imams noch unbekannt seien und die gegenwärtige Generation der Revolution, insbesondere unsere jüngere Generation, den Imam nicht richtig kenne und die Aspekte der Persönlichkeit von Imam Khomeini kennen müsse. Er nannte die Islamische Revolution die größte Revolution in der Geschichte der Revolutionen, und erklärte, die Islamische Revolution habe sich nach ihrem Sieg mit aufeinanderfolgenden Wahlen weiterhin auf das Volk verlassen und gleichzeitig den materiellen und spirituellen Aspekten der Menschen Aufmerksamkeit geschenkt. „Diese Tatsachen gehören zu den Gründen für die Überlegenheit der Islamischen Revolution unter allen Revolutionen in der Geschichte und zeigen die Größe der Führung des Imams“, fügte Ayatollah Khamenei hinzu. Er verwies auf die schweren Ereignisse der Bewegung und der Islamischen Republik und betonte: „In den Aussagen des letzten Lebensjahres hat der Imam das Schlachtfeld auch für die Zeit nach ihm bestimmt.“ Eine der großen Arbeiten von Imam Khomeini war es, dass er die Menschen mit dem Konzept des Widerstands vertraut machte. Heute ist Widerstand eine sehr wichtige Begrifflichkeit in der politischen Literatur der Welt. Imam Ayatollah Seyyed Ruhollah Muousavi Khomeini (17. Mai 1900 - 4. Juni 1989) war ein muslimischer Geistlicher und der politische Führer der Islamischen Revolution des Iran von 1979, die den letzten Schah des Iran stürzte. Am Samstag, 4. Juni 1989, kaum ein Jahrzehnt nach dem Triumph der Islamischen Republik, starb Imam Khomeini im Alter von 87 Jahren. Jährlich gedenken die Iraner und ihre Befürworter aus anderen Nationen auf der ganzen Welt dem Jahrestag seines Todes.