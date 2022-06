Telefongespräch des iranischen Außenministers mit dem EU-Außenbeauftragten

In diesem Telefongespräch drückte der iranische Außenminister den Willen der Islamischen Republik Iran aus, eine gute und dauerhafte Einigung zu erzielen, und bezeichnete das jüngste Vorgehen der Vereinigten Staaten und drei europäischer Länder bei der Ausarbeitung der Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde als einen Akt des Gegenteils der diplomatischen Praxis, hastig und unkonstruktiv.

Unter Bezugnahme auf das Gesetz des iranischen Parlaments warnte Amir Abdollahian, dass jede politische Aktion der Vereinigten Staaten und der drei europäischen Länder in der IAEA zweifellos mit einer angemessenen, effektiven und sofortigen Reaktion der Islamischen Republik Iran konfrontiert sein wird.

Er würdigte die Bemühungen von Joseph Borrell und bekräftigte die Bereitschaft und den Willen des Iran, die Verhandlungen auf realistische und vereinbarte Weise fortzusetzen und abzuschließen.

Amir Abdollahian bezeichnete das Vorgehen des zionistischen Regimes, das selbst der Hauptschuldige an illegalen nuklearen Aktivitäten in der Welt ist, als destruktiv und bezeichnete Grossis Besuch in Tel Aviv am Vorabend der Sitzung des Gouverneursrats als im Widerspruch zum Grundsatz der Neutralität und der technischen und beruflichen Position der Agentur.

Joseph Borrell kritisierte seinerseits einige Versuche, die Verhandlungen zu vereiteln, und betonte die Notwendigkeit, den Abschluss der Verhandlungen zu beschleunigen und eine Einigung zu erzielen.

In diesem Telefongespräch betonten beide Seiten die Notwendigkeit der Professionalität und Unparteilichkeit der Agentur.