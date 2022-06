Bagheri: Die Zionisten können nur davon träumen, den Iran anzugreifen

Ali Bagheri Kani, der politische Stellvertreter des Außenministeriums, sagte: 'Die Zionisten können nur davon träumen, den Iran anzugreifen, und wenn sie einen solchen Traum sehen, werden sie niemals davon erwachen!'

In einem Interview mit dem staatlichen norwegischen Fernsehsender NRK beschrieb er die jüngste Gesprächsrunde zur Aufhebung der Sanktionen und betonte den friedlichen Charakter der nuklearen Aktivitäten des Iran.

Auf die Frage eines Reporters dieses Senders zur Reaktion des Iran auf einen möglichen Militärangriff des zionistischen Regimes antwortete Bagheri: 'Die Zionisten können sich einen Angriff auf den Iran nur im Traum vorstellen.'

'Und wenn die Zionisten einen solchen Traum sehen, werden sie niemals aus einem solchen Traum aufwachen!.', fügte er hinzu.

Der stellvertretende iranische Außenminister für politische Angelegenheiten kündigte seinen Besuch in Norwegen in einer Twitter-Nachricht an.

'Nach den jüngsten regionalen und internationalen Konsultationen bin ich heute nach Oslo gereist. Ernsthafte und konstruktive Gespräche zu bilateralen, regionalen und internationalen Themen gehören zu den Plänen dieser Reise.', schrieb Ali Bagheri auf seinem Twitter-Account.