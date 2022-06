Raisis Reise nach Abadan, um den Metropol-Ausgrabungsprozess zu überprüfen

Teheran (IRNA) - Präsident Ibrahim Raisi traf am Freitagmorgen in Abadan ein, um sich über den Hilfsprozess für das eingestürzte „Metropol-Gebäude“ in der Stadt zu informieren.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi traf am Freitagmorgen in Abadan ein und besichtigte das eingestürzte Metropol-Gebäude. Während des Besuchs sprach er mit einigen Ladenbesitzern, die vor Ort waren, und einige Leute sprachen auch über ihre Probleme. Laut IRNA befinden sich die meisten Arztpraxen, Apotheken und Labors in der Amiri Straße in Abadan, rund um das Metropol-Gebäude, und diese Straße ist derzeit gesperrt. Ein Teil des Zwillingsgebäudes der Abadan-Metropol stürzte am Montag vor zwei Wochen um 12:40 Uhr (Ortszeit) ein. Bisher wurden die Leichen von 37 Menschen aus den Trümmern dieses 11-stöckigen Turms hervorgeholt. Elf Tage nach dem Vorfall wird die Trümmerbeseitigungsaktion mit der Mobilisierung von Einrichtungen und Ausrüstung sowie der Präsenz von Rettungskräften rund um die Uhr fortgesetzt.