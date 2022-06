Die Reduzierung der iranischen Todesfälle durch das Coronavirus auf null dank nationaler Fähigkeiten erreicht

Der Text der am Donnerstagabend veröffentlichten Botschaft von Ebrahim Raisi lautet:

Nach mehr als zwei Jahren der Bekämpfung des Coronavirus und seiner Varianten erleben wir heute dank der Unterstützung intelligenter Menschen und der Bemühungen vom Gesundheitspersonal des Landes null Todesfälle durch COVID-19.

Diese große Errungenschaft wurde in einer Situation erzielt, in der unser Land mit vielen grausamen Sanktionen einiger Mächte konfrontiert war, die Menschenrechte behaupten, sogar bei der Einfuhr lebenswichtiger Medikamente und der notwendigen medizinischen Einrichtungen zur Behandlung dieser Krankheit.

Das Land hat auf diesem Gebiet große Erfolge erzielt, und laut der Weltgesundheitsorganisation und internationalen Organisationen gehört der Iran zu den führenden Ländern bei der Prävention und Behandlung des Coronavirus.

Ich bin sicher, dass diese Bemühungen der iranischen Nation in diesem ernsten Bereich in der Geschichte des Landes und in der Erinnerung der Menschen im Iran bleiben werden.

Es sollten ernsthafte Anstrengungen unternommen werden, um die Gesundheitsvorschriften vollständig einzuhalten und den allgemeinen Impfprozess abzuschließen, um diese Errungenschaft des Gesundheitspersonals angemessen zu schützen.

Nach Angaben des Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit und Information des iranischen Ministeriums für Gesundheit und medizinische Ausbildung ist in den letzten 24 Stunden keine Person mit Covid-19 im Land gestorben.

Der Minister für Gesundheit, Behandlung und medizinische Ausbildung, Bahram Einollahi, gab eine Botschaft heraus, in der er die Zahl der täglichen Todesfälle durch das Coronavirus von Null nach 2 Jahren und 100 Tagen des Kampfes des Landes gegen die Pandemie lobte.

Eynolahi sagte, dass der Iran seinen ersten Tag ohne Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erlebt habe, während in den Vereinigten Staaten und Europa hohe Todeszahlen gemeldet werden.

Er gratulierte dem Obersten Führer der Islamischen Revolution im Iran, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, und der gesamten iranischen Nation zu dieser Errungschaft.