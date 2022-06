Der Resolutionsentwurf im Gouverneursrat verhindert die Aufrechterhaltung professioneller Teheran-IAEA-Beziehungen

„Es gibt Gerüchte, dass bei der Sitzung des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergiebehörde ein Resolutionsentwurf zum Iran vorgelegt werden soll. Wird eine solche Resolution dazu beitragen, die professionellen Beziehungen zwischen Teheran und der IAEA aufrechtzuerhalten, und wird sie dazu beitragen, das Atomabkommen wiederzubeleben? Ich habe diesbezüglich Zweifel“, schrieb Mikhail Ulyanov auf seinem Twitter-Account.

Zuvor hatte er auf Berichte des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde über den Iran reagiert und erklärt, dass dies die Spekulationen am Vorabend der Sitzung des Gouverneursrates verstärken würde.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) veröffentlichte am Vorabend der Sitzung des Gouverneursrates einen provokanten Bericht, in dem sie behauptete, der Iran habe es versäumt, „technisch glaubwürdige“ Antworten auf seine Fragen über die Entdeckung von Nuklearmaterial an drei unbekannten Orten zu geben.

Der Bericht behauptet, dass die Reserven an angereichertem Uran im Iran das 18-fache der zulässigen Grenze des Atomabkommens erreicht haben.

Die Islamische Republik Iran hat diesen Ansatz als unkonstruktiv und destruktiv gegenüber den derzeitigen und engen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der IAEO bewertet.