Raisi betont die Notwendigkeit, das Problem der Luftverschmutzung anzugehen

Am 29. Mai sagte Raisi in einem Telefongespräch mit dem Premierminister des Irak am Mittwoch, dass der Klimawandel nicht von einem bestimmten Land abhänge und keine Grenzen kenne.

„Heute ist der Kampf gegen den Staubsturm zu einer gemeinsamen regionalen Notwendigkeit geworden, und von allen Ländern in der Region wird erwartet, dass sie ihre diesbezüglichen Verpflichtungen erfüllen“, fügte er hinzu.

Am 20. Mai erklärte der iranische Innenminister Ahmad Vahidi, dass der Ursprung des Sandsturms im Iran die Nachbarländer seien.

Er betonte, dass Raisi ein Dekret erlassen habe, um die Staubsturmkrise im Land schnell zu lösen.

Wegen der erhöhten Luftverschmutzung im Iran wurden vergangene Woche Schulen und Universitäten geschlossen.