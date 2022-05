Ein aktueller Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde ist nicht fair

„Leider ist das, was in diesem Bericht zu sehen ist, nichts Neues, und es ist das, was Grossi im Europäischen Parlament vor der dritten Gesprächsrunde zwischen dem Iran und der IAEA angekündigt hat“, sagte Khatibzadeh auf einer wöchentlichen Pressekonferenz.

Er fügte hinzu, der Bericht sei nicht fair und ausgewogen, und es werde befürchtet, dass der Druck der Zionisten und einiger Aktivisten zu einem politischen Bericht geführt habe.

„Wir erwarten, dass dieser Weg korrigiert wird. Der jüngste Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde spiegelt nicht die Realität der Gespräche zwischen dem Iran und der IAEO wider“, stellte er fest.