Der Bericht von Grossi spiegelt nicht die umfassende Zusammenarbeit Irans mit der IAEA wider

„Der erste Bericht über die Umsetzung des Sicherungsabkommens in der Islamischen Republik Iran befasst sich mit dem Verhandlungsprozess zu den verbleibenden Sicherungsfragen zwischen der Islamischen Republik und der Agentur auf der Grundlage des vereinbarten Fahrplans in der am 5. März 2022 vereinbarten gemeinsamen Erklärung“, sagte der iranische Diplomat.

„Obwohl die Islamische Republik Iran von Anfang an glaubte, dass die Anschuldigungen gegen unser Land auf falschen Informationen beruhten, die das zionistische Regime und feindliche Länder der IAEO zur Verfügung gestellt hatten, versuchte sie, ihren guten Glauben zu beweisen und die Anschuldigungen zu widerlegen. Obwohl die Islamische Republik Iran von Anfang an glaubte, dass die Anschuldigungen gegen unser Land auf falschen Informationen beruhten, die das zionistische Regime und feindliche Länder der IAEO zur Verfügung gestellt hatten, versuchte sie, ihren guten Glauben zu beweisen und die Anschuldigungen zu widerlegen“, fügte Ghaebi hinzu.

„Der Iran nahm in den letzten zwei Monaten an drei separaten detaillierten technischen Treffen mit relevanten IAEO-Beamten teil, um der IAEO die erforderlichen technischen Unterlagen und Unterlagen zu den erhobenen Vorwürfen zur Verfügung zu stellen“, betonte er.

„Die Zusammenfassung des Berichts ist genau das, was der Generaldirektor im Europäischen Parlament vor der dritten Runde der technischen Gespräche gesagt hat, noch vor dem Ende der in der gemeinsamen Erklärung vorgesehenen Schritte. Die Islamische Republik Iran betrachtet diesen Ansatz als unkonstruktiv und destruktiv für die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der IAEO und ist der Ansicht, dass sich die IAEO der destruktiven Folgen der Veröffentlichung solch einseitiger Berichte bewusst sein soll“, sagte er weiter.

„Der zweite Bericht ist ein technischer Bericht des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde über die Überwachung der Umsetzung des Nuklearabkommens gemäß der Sicherheitsratsresolution 2231, der die neuesten Entwicklungen sowie neue technische Informationen zu den nuklearen Aktivitäten des Iran enthält“, bekräftigte Ghaebi.

„Alle friedlichen nuklearen Aktivitäten der Islamischen Republik Iran wurden im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags und in Übereinstimmung mit den vorgesehenen gesetzlichen Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. Die Islamische Republik Iran hat die Beamten der IAEO wiederholt davor gewarnt, detaillierte Informationen über ihre nuklearen Aktivitäten gemäß den IAEA-Vorschriften nicht offenzulegen, und ihren Protest zum Ausdruck gebracht, ein Problem, das von der IAEA leider nicht ernst genommen wurde“, stellte er fest.