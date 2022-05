Teheran (IRNA) - Der stellvertretende iranische Außenminister für politische Angelegenheiten kündigte seinen Besuch in Norwegen in einer Twitter-Nachricht an.

„Nach den jüngsten regionalen und internationalen Konsultationen bin ich heute nach Oslo gereist. Ernsthafte und konstruktive Gespräche zu bilateralen, regionalen und internationalen Themen gehören zu den Plänen dieser Reise“, schrieb Ali Bagheri auf seinem Twitter-Account. „Neben dem Versuch, nationale Interessen voranzutreiben, einschließlich der Aufhebung illegaler Sanktionen, betonen wir auch die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Iran und Norwegen“, betonte er.