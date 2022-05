Arbeitsminister: NAM muss eine Rolle bei der Bekämpfung internationaler Ungerechtigkeiten spielen

Hojjatullah Abdolmaleki erklärte auf dem virtuellen Treffen der Arbeitsminister der Blockfreienbewegung: 'Die Welt ist immer mehr in Gefahr von Unilateralismus, ungleicher und instabiler Entwicklung, und deshalb wurde vor 70 Jahren die Blockfreienbewegung gegründet, um sie zu kontrollieren und diese Bedenken zu verwalten.'

Er betonte die Mission der Bewegung und stärkte das bestehende System der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsländern und sagte: 'Die Arbeitswelt tritt in die Zeit nach der Krise von Covid-19 ein, in der die Krise in verschiedene Arbeits- und Lebensbereiche der Menschen eindringt.'

Abdolmaleki nannte den auf der Internationalen Arbeitskonferenz 2021 angenommenen weltweiten Aufruf zum „Handeln für einen menschenzentrierten Wiederaufbau“ eine gute und wertvolle Grundlage für die Internationale Arbeitsorganisation, um einen gerechten Wiederaufbau der Länder als Folge der Corona-Krise zu planen.

Der Minister für Genossenschaften, Arbeit und Soziales warnte vor wachsenden inneren und zwischenstaatlichen Ungleichheiten und zunehmender Weltarmut, insbesondere im Zuge der Corona-Krise.