Ayatollah Khamenei: Sanktionen sind die Waffe der Mächte gegen andere Länder

Er wies auf die tiefen historischen, religiösen, kulturellen und sprachlichen Ähnlichkeiten zwischen dem Iran und Tadschikistan hin und nannte die beiden Länder Verwandte und Brüder.

Ayatollah Khamenei lobte die Bemühungen des tadschikischen Präsidenten, die persische Sprache zu fördern, und verwies auf Herrn Raisis ersten Auslandsbesuch in Tadschikistan: 'Der Besuch zeigt das Engagement der Regierung für den Ausbau der Beziehungen zu Tadschikistan, und das Niveau der Beziehungen hat im vergangenen Jahr zugenommen, ist aber noch lange nicht am gewünschten Punkt.'

Er bewertete die technischen, ingenieurtechnischen, industriellen und wissenschaftlichen Kapazitäten des Iran als sehr potenziell und wichtig, um Tadschikistan zu helfen, und fügte hinzu, dass die Gemeinsame Kommission, um diese Kapazitäten zu nutzen und die Zusammenarbeit auszubauen, ernsthaft planen sollte, dass alle unterzeichneten Dokumente das operative Stadium erreichen.

Ayatollah Khamenei nannte die Sanktionen die Waffe der Mächte gegen die Länder und betonte: Was diese Waffe wirkungslos macht, ist die Aufmerksamkeit auf die inneren Kräfte und Kapazitäten.

Der Oberste Führer der Revolution wies darauf hin: 'Trotz der Sanktionen hat die Islamische Republik Iran in verschiedenen Bereichen gute Fortschritte gemacht, und ohne die Sanktionen wären diese Fortschritte nicht erreicht worden, weil wir uns durch die Sanktionen auf unsere eigenen inneren Stärken und Kapazitäten verlassen mussten.'

Ihm zufolge sind regionale Fragen, insbesondere die Situation in Afghanistan, einer der Bereiche der Zusammenarbeit und Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Tadschikistan.

Der Iran und Tadschikistan teilen gemeinsame Sorgen um Afghanistan, und beide Länder sind besorgt über die Ausbreitung des Terrorismus und das Wachstum von Takfiri-Gruppen im Land. Diejenigen, die jetzt in Afghanistan an der Macht sind, müssen in der Lage sein, alle Gruppen mit einer umfassenden und integrativen Regierung einzusetzen.