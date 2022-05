Die Nicht-Öl-Exporte überstiegen 8 Milliarden US-Dollar

„In diesem Zeitraum wurden 17 Millionen Tonnen Waren vom Zoll des Landes exportiert, was einer Steigerung von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht“, erklärte er am Montag in einem Gespräch mit IRNA.

„Seit Anfang dieses Jahres wurden 5.181.000 Tonnen importierter Waren im Wert von 5.314.000.000 Dollar in das Land importiert“, fügte er hinzu.

„75% der Importe des Landes in diesem Jahr sind Grundnahrungsmittel. Die Menge an Grundgütern wurde bisher auf vier Millionen Tonnen geschätzt, von denen etwa 2.172.000 Tonnen Waren im Hafen von Imam Khomeini sind“, betonte er.

„Dazu gehören Weizen, Gerste, Mais, Sojabohnen, Reis, Zucker, Rohöl und Ölsaaten“, stellte Moghadasi fest.